Funcionária de prefeitura é investigada suspeita de beneficiar pacientes na fila do SUS em MG

Uma denúncia sobre manipulação no sistema de agendamento eletrônico no Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade de Frutal, a cerca de 600 km de Belo Horizonte, está sendo investigada pelo Ministério Público de Minas Gerais. A Promotoria aponta que uma servidora da prefeitura do município pode ter alterado a ordem das consultas para beneficiar pacientes específicos. Mandados foram cumpridos na Secretaria de Saúde e materiais como notebooks, celulares e documentos foram apreendidos para análise técnica.



