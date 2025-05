Funcionário de empresa ligada a Copasa é preso por serviços de 'gato' de água na Grande BH

Éder César Cardoso, funcionário de uma empresa prestadora de serviço da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), foi preso suspeito de oferecer ligações clandestinas de água nas cidades de Betim e Contagem, ambas na Grande BH. Segundo a Polícia Militar, ele convencia moradores a pagar entre R$ 300 e R$ 800 para realizar o chamado "gato". Os militares apreenderam as ferramentas que seriam usadas nos serviços. O homem também é suspeito de furtar gasolina dos veículos da empresa. A investigação continua para determinar a extensão do esquema e possíveis cúmplices. Áudios gravados revelaram negociações com clientes para a instalação das ligações clandestinas.



