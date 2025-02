Funcionários da educação anunciam greve reivindicando melhores condições de trabalho em BH

Pais de alunos estão preocupados com a greve anunciada pelos funcionários terceirizados da rede municipal de ensino de Belo Horizonte. A previsão é que a paralisação seja feita na semana que vem. Desde o início do ano, os alunos não estão tendo as aulas integradas, aquelas em que elas ficam na escola e têm alimentação o dia todo. Os trabalhadores pedem recomposição da inflação mais 10% de ganho real, equiparação salarial com outros trabalhadores da empresa, fim da escala 6 x 1 e diminuição da jornada de trabalho sem redução de salários.