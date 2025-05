Funcionários de sítio entram em quarentena após caso de gripe aviária em Minas

Após a confirmação da gripe aviária em uma propriedade de Mateus Leme, na Grande BH, o Governo de Minas decretou emergência sanitária. Três aves morreram e o local foi isolado. Os funcionários que tiveram contato com os animais serão monitorados por 10 dias, em quarentena preventiva. Segundo o governo, a doença não é transmitida entre humanos, apenas entre aves ou pelo contato direto com aves doentes. Não há registros da doença em granjas comerciais. A situação segue sob controle e monitoramento das autoridades.



