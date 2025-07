Funcionários do Hospital da Baleia, em BH, entram em paralisação por melhores salários

Cerca de 80 funcionários do Hospital da Baleia, no bairro Saudade, na região Leste de BH, entraram em paralisação nesta segunda-feira (30). Técnicos de enfermagem e outros profissionais da saúde reivindicam reajuste salarial de 5,2% e aumento no vale-alimentação, atualmente em R$111. A proposta do hospital é de 2,5% de reajuste e apenas R$5 a mais no benefício. A paralisação já provocou o cancelamento de cirurgias. Uma reunião entre sindicato e direção do hospital está marcada para esta terça-feira (01) no Ministério do Trabalho.



