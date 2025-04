Funcionários e pacientes comemoram volta das atividades do hospital Maria Amélia Lins, em BH

O Hospital Maria Amélia Lins, em Belo Horizonte, voltou a operar nesta quarta-feira (09). Movimentação no primeiro dia de atividades contou com a comemoração de pacientes e funcionários. Decisão da Justiça proibiu a transferência da gestão para um consórcio de saúde, como queria o Governo Estadual, e determinou a reabertura do local.