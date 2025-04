Funcionários se preocupam com sumiço de cães comunitários do Hospital da Baleia, em BH

Seis cães que viviam na mata em torno do Hospital da Baleia, na região Leste de Belo Horizonte, estão desaparecidos há cerca de um mês. Os animais, considerados comunitários, eram cuidados por funcionários, pacientes e voluntários da ONG Opa Bichos. "Eles faziam parte do ambiente", afirma Alexia, voluntária da ONG.



O hospital acionou as zoonoses após incidentes envolvendo cães e registra cerca de 40 abandonos semestrais na área. A comunidade está preocupada com o futuro dos cães, já que muitos não sabem viver fora de seu habitat.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!