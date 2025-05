Funcionários terceirizados denunciam atrasos nos pagamentos pela BH Trans

Funcionários da empresa RL Soluções, prestadora de serviços para a BH Trans, relatam atrasos no pagamento de salários e benefícios desde fevereiro. Um funcionário, que preferiu não se identificar, mencionou problemas no pagamento do vale alimentação e um atraso parcial no vale transporte. A empresa alega que os atrasos se devem à falta de repasse da BH Trans na validação das notas fiscais, comprometendo o fluxo de pagamentos. Entretanto, a BH Trans assegura que está cumprindo com suas obrigações contratuais e toma medidas para evitar prejuízos aos trabalhadores. O atrito entre as empresas deixa os funcionários em situação crítica, aguardando uma solução.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!