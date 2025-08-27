Furto de fiação elétrica deixa comércio paralisado na região Leste de BH

Um homem foi flagrado furtando a fiação elétrica de uma galeria de lojas no bairro Sagrada Família, na região Leste de Belo Horizonte. Comerciantes relataram que tiveram que interromper o funcionamento de suas lojas durante toda a madrugada e no dia seguinte, prejudicando a produção. Segundo relatos, o ladrão estava enrolado em cobertores e retirava os fios com facilidade. Vizinhos registraram imagens do furto enquanto ele continuava cortando cabos. Esse foi o segundo furto no local. Para tentar prevenir novos casos, os comerciantes instalaram uma grade reforçada com cadeados em frente aos padrões de energia, gastando cerca de R$ 2 mil. A proprietária afirma que a situação causa indignação e preocupação, já que compromete o trabalho diário. O caso segue sob investigação pelas autoridades locais.



