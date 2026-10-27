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Fusca 1974 furtado em Betim, na Grande BH, é recuperado após quase 15 dias

Carro foi encontrado quase depenado, mas a família comemora o retorno do veículo, que tem grande valor afetivo

Balanço Geral MG|Do R7

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O Fusca 1974 da família de Aruquia Castro está de volta à garagem, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Foram quase 15 dias de angústia até que uma denúncia ajudou a localizar o veículo, que foi encontrado praticamente depenado.

O caso ganhou repercussão após ser exibido no Balanço Geral e divulgado nas redes sociais. A família acredita que a visibilidade ajudou na recuperação do carro, furtado no domingo do primeiro turno das eleições, quando estava com Camila.

Carinhosamente chamado de Vovô Cisso, o Fusca pertenceu ao pai de Aruquia, que morreu em 2006. O veículo ficou parado por mais de dez anos, até que a família investiu mais de 15 mil reais para recuperá-lo e voltar a circular.

Agora, os familiares terão que reunir dinheiro novamente para reparar os danos causados pelo furto. Apesar dos prejuízos, a alegria de ter o carro de volta fala mais alto, já que o Fusca guarda lembranças importantes da história da família.

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