Galho despenca de árvore e interdita rua no bairro Santa Efigênia, em BH

O galho de uma árvore despencou e interditou uma rua, durante a madrugada desta terça-feira (4), no bairro Santa Efigênia, na região Leste de Belo Horizonte. Segundo testemunhas, é a quinta vez que o episódio ocorre no mesmo local. Os moradores e comerciantes temem novas quedas.



Funcionários da prefeitura e da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) estiveram no local. A BHtrans informou que sinalizou o local e que agentes monitoram e organizam o trânsito para a remoção do galho e verificação dos impactos na rede elétrica.