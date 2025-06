Galo escapa da panela e vira melhor amigo de menino de 10 anos em BH

Uma amizade improvável e cheia de afeto surpreende moradores do bairro Mantiqueira, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O pequeno Nicolas, de apenas 10 anos, fez do galo Zeca seu melhor amigo. A ave, que chegou do interior para ser abatida, conquistou o coração do menino e da família. O galo responde ao chamado do garoto, pula o muro e vai até a porta da casa para vê-lo. A amizade mudou os planos da família, que desistiu da ideia de abater o animal. Zeca agora é tratado como um verdadeiro pet. .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!