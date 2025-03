Galpão de materiais recicláveis é destruído por incêndio em Betim (MG)

Um incêndio destruiu completamente um galpão de materiais recicláveis em Betim, na região Metropolitana de Belo Horizonte, durante a madrugada desta sexta-feira (28). As chamas, que começaram por volta das 4h45, consumiram todo o imóvel de cerca de 1000 m². Ninguém ficou ferido.



O Corpo de Bombeiros mobilizou 11 bombeiros e quatro viaturas para controlar o fogo. Segundo informações do tenente responsável, a empresa proprietária do galpão possui o laudo de vistoria da corporação, que estabelece as normas de segurança contra incêndios no local. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.