Ganso viraliza nas redes sociais após vídeo passeando por avenida de Belo Horizonte

O Parceiro é o ganso de estimação que viralizou nas redes sociais. O tutor Vanderlei Garcia, junto com o animal, faz caminhadas recorrentes pela avenida Silva Lobo, na região oeste de Belo Horizonte. Em um desses passeios, os dois foram flagrados e o registro ganhou as redes. A equipe do Balanço Geral Minas foi conhecer de perto a história de amizade entre Vanderlei e o Parceiro.