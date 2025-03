Gari é assassinado perto de casa e crime assusta a vizinhança em Belo Horizonte

Um gari foi assassinado na manhã desta sexta-feira (28), no bairro Taquaril, na região Leste de Belo Horizonte. O crime deixou os vizinhos assustados. A suspeita é de que ele tenha se envolvido em um desentendimento por causa de um vídeo íntimo de um parente.



Uma hipótese repassada à Polícia tem relação com um vídeo íntimo que teria circulado na comunidade, envolvendo uma familiar de Sandro. O gari teria procurado o responsável pela divulgação e a suspeita é de que tenha ocorrido um desentendimento.



A emboscada foi quase na porta da casa da vítima. Sandro tinha acabado de colocar a filha na van escolar quando foi surpreendido pelo atirador.



Pelo menos 15 cápsulas de munição ficaram espalhadas no calçamento. Elas foram recolhidas pelos peritos. A mulher de Sandro acompanhou tudo e foi consolada por vizinhos. O caso segue em investigação.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.