Golpista usa notas falsas para lavar dinheiro e enganar comerciantes em BH

A polícia procura por um jovem suspeito de utilizar notas falsas de R$ 200 para fazer compras no bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte. O homem faz pequenas compras e entrega a cédula falsa de alto valor para receber o troco em dinheiro verdadeiro. Câmeras de segurança de um estabelecimento da região flagraram a ação do golpista. Os comerciantes esperam que a justiça seja feita para que não haja mais vítimas.



