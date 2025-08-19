Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Golpistas usam inteligência artificial para se passar por advogados em Belo Horizonte

Clientes são induzidos a pagar valores sob promessa de dar andamento a processos, alerta OAB

Balanço Geral MG|Do R7

Criminosos usam inteligência artificial para reproduzir a voz de advogados e induzir clientes a fazer pagamentos. O recurso é aplicado em mensagens que simulam a abordagem real de profissionais, solicitando valores para dar andamento a processos existentes. A OAB Minas alerta que, de 2024 para 2025, pelo menos 500 ocorrências do golpe do falso advogado foram registradas, uma média de 60 por mês.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Belo Horizonte
  • Inteligência artificial
  • OAB (Ordem dos Advogados do Brasil)
  • PlayPlus
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.