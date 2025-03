Governo de Minas anuncia ações para ampliar oferta de cirurgias eletivas

O Secretário de Saúde de Minas, Fábio Baccheretti, anunciou algumas ações do Governo do Estado para ampliar a oferta de cirurgias eletivas e melhorar a qualidade dos serviços de saúde em Belo Horizonte. Foram apontadas obras e modernizações em unidades como Hospital João 23, o maior pronto-socorro do estado, e Hospital Maria Amélia Lins, que terá capacidade de realizar 500 cirurgias eletivas por mês. Também foi apresentado o reforço das equipes de saúde com a chegada dos novos concursados. As medidas foram anunciadas após denúncias e pressão de profissionais da saúde.