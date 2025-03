Governo e concessionária avaliam antecipar operação da Linha 2 do metrô de BH

As obras da Linha 2 do metrô de Belo Horizonte estão previstas para serem concluídas em 2028, mas o Governo do Estado e a concessionária responsável pela obra estão avaliando a possibilidade de antecipar a operação dos trens no novo trecho. A ampliação da Linha 2 e a modernização da Linha 1 estão em andamento, e durante os trabalhos, o Metrô BH tem anunciado o fechamento de parte das plataformas e intervalos maiores nas partidas, visando revitalizar os trilhos, que receberão os novos trens previstos para chegar em 2027. O vice-governador de Minas, Mateus Simões, visitou as obras e, embora reconheça o impacto das intervenções, esclareceu que esses trabalhos são essenciais para a modernização do transporte público na capital.



