Grávida agredida por ex-companheiro é salva por motorista de aplicativo em BH

Um homem foi preso em flagrante após agredir e ameaçar a ex-companheira no bairro Betânia, na região Oeste de Belo Horizonte. Segundo a vítima, que está grávida, o suspeito teria ido até a casa dela, com sinais de embriaguez, e pedido que a mulher entregasse a filha do casal a ele. Após se recusar a deixar com que a criança saísse com o pai, a mulher foi agredida.



No momento da briga, um motorista de aplicativo que passava pelo local decidiu ajudar a mulher e a levou até uma delegacia. Em seguida, a vítima foi deixada por policiais na casa da avó dela. Assim que os militares deixaram o local, o ex-companheiro da vítima tentou invadir a residência para continuar a agredi-la. Familiares da mulher conseguiram despistar o suspeito e chamaram a polícia. O homem foi preso em flagrante ainda no local.



“Sozinha com três crianças, temo mais por elas que por mim”, desabafou a vítima. Além da filha caçula, a mulher tem ainda dois filhos, frutos de outro relacionamento. O agressor possui histórico criminal e já havia agredido a própria mãe e a irmã, que também está grávida.



