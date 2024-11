Grávida é encontrada morta com golpes de tesoura em avenida de Betim, na Grande BH

Uma mulher grávida foi encontrada morta em uma avenida da cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o companheiro da vítima é o principal suspeito do crime, de quem ela esperava um filho. A perícia apurou que a mulher foi assassinada com golpes de tesoura. A vítima deixou dois filhos, de relacionamentos anteriores. A família dela não aprovava seu envolvimento com o suspeito.