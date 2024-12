Grupo de torcedores do Atlético Mineiro protesta em frente a sede do clube em BH

Um grupo de torcedores do Atlético Mineiro se reuniu em frente à sede do clube, no bairro de Lourdes, na região centro-sul de Belo Horizonte, para protestar contra os atuais resultados da equipe. O ’galo’, apesar de participar de duas finais importantes neste ano, apresenta 3,14% de chance de ir para série B do ‘brasileirão’, segundo pesquisa da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). O grupo cobrou investimentos por parte da diretoria e maior desempenho dos jogadores.