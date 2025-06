Guarda civil municipal e esposa são assaltados embaixo de um viaduto em Contagem (MG)

Um guarda civil municipal de Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, e a esposa foram surpreendidos por dois homens armados enquanto voltavam de um supermercado. O casal foi abordado sob um viaduto, onde os criminosos exigiram a moto dele. "Fomos surpreendidos e fechados logo na curva por dois homens. O garupa já apontando a arma em direção ao nosso rosto, bastante agressivo", relatou Davidson Souza. Apesar do susto, ele decidiu não reagir para proteger a esposa. "Ela está bastante assustada pela situação, nunca passou por isso. Eu achei melhor não revidar", explicou ele. Os assaltantes fugiram com a moto laranja de 190 cilindradas, que não possuía seguro. O local do crime está em obras e registra frequentes assaltos, preocupando os moradores da região com a segurança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!