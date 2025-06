Guarda Municipal apreende 140 kg de carne estragada que seria utilizada em pastelarias de BH

Um veículo que transportava cerca de 140 kg de carne foi abordado pela Guarda Civil Municipal no centro de Belo Horizonte. O motorista informou que a carga seria distribuída em pastelarias locais.



Os agentes da Guarda Civil Municipal constataram irregularidades como pneus carecas e retrovisores quebrados. Além disso, as condições internas do veículo eram precárias e a carne estava sem o devido acondicionamento refrigerado.



Éder Gotelip, da Guarda Municipal, comentou sobre a situação: "Quando verificamos a carga, percebemos que não havia nenhum tipo de condicionamento adequado." A Vigilância Sanitária foi acionada para tomar as providências necessárias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!