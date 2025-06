Guarda municipal é ferido por linha chilena enquanto pilotava moto na Grande BH

Um guarda municipal foi atingido por uma linha chilena enquanto se dirigia ao trabalho no bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Grande BH. O incidente resultou em 28 pontos nos olhos e no nariz, quase lhe custando a visão. "Minha reação foi parar a moto e pedir ajuda", relatou a vítima. O comandante da guarda em Santa Luzia reforçou que o uso dessas linhas é crime, sujeitando infratores a multas. Desde o início do ano, quatro pessoas já foram vitimadas por linhas cortantes em Minas Gerais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!