Hannah Quaresma leva sertanejo e carisma ao RECORD nos Bairros no Confisco neste sábado (19)

A cantora Hannah Quaresma é uma das atrações confirmadas no RECORD nos Bairros, que acontece neste sábado (19), a partir das 8h, na Praça do Confisco, em Belo Horizonte. Com repertório sertanejo e muita presença de palco, a artista promete emocionar o público com sucessos autorais e releituras conhecidas. A cantora se apresentou ao vivo no Balanço Geral Minas e promete agitar o público durante o evento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!