Helicóptero da PM rende suspeitos de assalto no alto de prédio em Belo Horizonte

Três homens foram presos depois de invadir um prédio no bairro Sagrada Família, na região Leste de Belo Horizonte. Dois suspeitos foram presos no telhado do condomínio, rendidos por um helicóptero da Polícia Militar. O trio invadia o condomínio pelo segundo dia seguido quando se deparou com um policial, morador do prédio. O militar acionou a PM que montou um cerco para conter a ação. O carro dos suspeitos, uma mochila com ferramentas e uma arma de brinquedo foram apreendidos.