Vídeo mostra o momento em que uma mulher tem o veículo roubado enquanto desembarcava crianças no bairro Fernão Dias, na região Nordeste de Belo Horizonte. A vítima estava com seus filhos e um amigo deles quando foi surpreendida. Ela teria estacionado no local para desembarcar as crianças. Até o momento, o autor e veículo não foram localizados.