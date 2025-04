Uma escola de música foi furtada no bairro Horto, na região Leste de Belo Horizonte. Segundo o dono, todas as portas têm cadeados, mas o suspeito conseguiu entrar e levou um notebook, caixa de som e outros objetos usados nas aulas. Câmeras de segurança mostram o mesmo cidadão rondando as casas vizinhas à escola, em dias diferentes.