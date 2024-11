Um homem arrombou um carro e furtou uma mochila que estava no banco traseiro, em plena luz do dia, no bairro Padre Eustáquio, na região noroeste de Belo Horizonte. Munição e um carregador de arma foram levados. O dono do veículo é um policial militar reformado. Veja a reportagem completa no vídeo acima.