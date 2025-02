Homem atira em atual namorado de ex-companheira após fim de relacionamento em MG

Um homem foi baleado em um bar na cidade de Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. O homem trabalha como entregador no comércio e o atirador é o ex da atual companheira da vítima. A motivação do crime pode ter sido ciúme, já que o suspeito não teria aceitado bem o fim do relacionamento.



Segundo a polícia, a vítima, de 27 anos, levou quatro tiros. O homem foi levado para o hospital municipal da cidade e em seguida transferido para o regional de Betim, também na Grande BH.