Homem cai de passarela de cinco metros após caminhão derrubar estrutura em BH

Um caminhão que transportava seis toneladas de bebidas alcoólicas e refrigerantes, com carga avaliada em R$ 80.000,00, perdeu os freios enquanto tentava subir a rua Marrocos, no Bairro Canaã, na região de Venda Nova em Belo Horizonte. O veículo voltou de ré e só parou ao colidir com a coluna de uma passarela. A carga foi saqueada por populares. Durante o acidente, um homem de 59 anos, que passava pela passarela, caiu e precisou ser socorrido pelo SAMU. A vítima foi conduzida ao Hospital Risoleta Neves, sem ferimentos graves.