Um homem de 57 anos foi vítima de roubo e agressão na madrugada desta quarta-feira (18), na região da Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada às 2h41.



Durante patrulhamento, policiais militares identificaram três suspeitos, dois homens, de 35 e 28 anos, e uma mulher, de 42 anos. Ao receberem ordem de parada, os envolvidos tentaram fugir mas foram abordados nas proximidades da Praça Sete, Um dos homens ao receber voz de prisão caiu e resistiu à prisão com socos e chutes, sendo necessário o uso de força para contê-lo.



Com os suspeitos, os militares encontraram o celular da vítima, que estava enrolado em uma blusa e dentro de uma sacola. A mulher afirmou que os objetos pertenciam a ela.



Os policiais retornaram ao local do crime e encontraram a vítima com um corte na cabeça. Consciente, o homem relatou ter sido agredido com socos durante o roubo.



Imagens do sistema de monitoramento Olho Vivo auxiliaram na identificação dos suspeitos. Os três receberam voz de prisão e foram encaminhados à Polícia Civil.







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