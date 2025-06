Homem é agredido por dívida de conserto de moto e suspeito é preso em condomínio de BH

Uma briga por causa de uma dívida terminou em tentativa de homicídio no bairro Piratininga, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Um jovem de 25 anos foi espancado com pauladas, chutes e até pedradas na cabeça. Ele está internado em estado gravíssimo no Hospital Risoleta Neves. O suspeito, de 37 anos, foi preso em flagrante.



De acordo com a Polícia Militar, a confusão começou depois de uma noite de festa junina em uma comunidade da região. Autor e vítima teriam consumido bebidas alcoólicas durante o evento e, ao retornarem ao condomínio onde moram, iniciaram uma discussão.



Câmeras de segurança do local mostram o jovem mancando, sem camisa e visivelmente agitado no estacionamento do conjunto habitacional. Segundo testemunhas, ele chegou a conversar com outras pessoas pouco antes de ser atacado na rua.



O motivo da agressão teria sido uma dívida antiga. O agressor havia emprestado uma motocicleta para a vítima, que acabou caindo e danificando o veículo. Desde então, o dono da moto cobrava pelo conserto.



O suspeito foi localizado pouco tempo depois na Vila Mãe dos Pobres, também na região de Venda Nova, próximo ao local da briga. Ele estava com roupas sujas de sangue, foi preso e levado ao hospital para avaliação, já que não se sabia se ele também havia se ferido durante o ataque. Após ser atendido, recebeu alta e foi encaminhado à delegacia.



