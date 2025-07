Homem é encontrado morto dentro de apartamento na Grande BH e causa ainda é mistério

Um homem de 43 anos foi encontrado morto dentro do próprio apartamento em um condomínio no bairro Liberdade, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, no imóvel não havia sinais de arrombamento e o corpo foi localizado caído no chão da sala, com manchas de sangue também na cozinha e na porta da geladeira.



A vítima estava desaparecida desde domingo (13), quando foi registrada por câmeras de segurança entrando no prédio. A descoberta do corpo foi feita pelo tio do homem, que usou uma chave reserva após a mãe do homem suspeitar do sumiço do filho.



A perícia não encontrou sinais evidentes de violência no corpo. A causa da morte só será conhecida após exame do Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como encontro de cadáver e segue sob investigação da Polícia Civil. O imóvel não tinha sinais de arrombamento. E o último registro da vítima, um homem de 43 anos, foi feito pela câmera instalada no elevador do prédio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!