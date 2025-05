Homem é espancado até a morte após furtar pote de requeijão em BH

Um homem de 34 anos foi brutalmente espancado até a morte na noite dessa sexta-feira (30) na Vila Cafesal, dentro do Aglomerado da Serra, região Centro-Sul de Belo Horizonte. A motivação para o crime teria sido o furto de um pote de requeijão, com a agressão sendo atribuída ao chamado "tribunal do crime".



A Polícia Militar, ao iniciar as investigações e buscas pelos agressores, localizou Joelisson Santos da Silva, de 29 anos, suspeito de envolvimento no espancamento. Durante a operação na residência de Joelisson, os policiais fizeram uma grande apreensão: mais de cinco mil pinos de cocaína, outras drogas e diversas armas foram encontrados.



A investigação prossegue para identificar e prender todos os outros envolvidos na agressão que resultou na morte do homem.



