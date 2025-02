Homem é morto a tiros em bar na Grande BH; ex da namorada é o principal suspeito

Um homem foi baleado e morreu após um ataque em um bar, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O autor dos disparos fugiu após o crime, mas foi localizado e preso em outra cidade.



De acordo com a polícia, o suspeito havia flagrado a vítima com sua ex-namorada no dia anterior ao homicídio. Não aceitando o fim do relacionamento, ele cometeu o crime. Após fugir, o autor foi encontrado em uma cidade próxima e detido.



O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.