Homem é morto a tiros na frente do filho de dois anos em BH

Um homem foi baleado e morto dentro de um carro, nesta quarta-feira (11), no bairro Primeiro de Maio, na região Norte de Belo Horizonte. O detalhe que chama a atenção é que o filho da vítima, de apenas 2 anos, estava no banco de trás do carro, mas não ficou ferido. De acordo com a Polícia Militar, Douglas tinha envolvimento com o tráfico de drogas e havia saído da prisão recentemente. O caso está sendo investigado pelas autoridades.



