Homem é preso ao ser flagrado agredindo casal de idosos após briga de trânsito em MG

Um homem de 31 anos foi preso em Lavras, a cerca de 240 km de Belo Horizonte, no Sul de Minas, depois de agredir o carro de uma idosa de 66 anos durante uma discussão de trânsito. O marido dela, também idoso, estava no banco do passageiro.



Segundo a polícia, após a batida entre os veículos, o motorista se exaltou, deu socos e chutes no carro e ainda tirou a chave da ignição, impedindo a saída da mulher do local.



Vídeos feitos por testemunhas e câmeras de segurança da região registraram a cena. Após analisar as imagens, os policiais deram voz de prisão ao agressor.



