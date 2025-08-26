Logo R7.com
Homem é preso ao ser flagrado agredindo casal de idosos após briga de trânsito em MG

Vídeos feitos por testemunhas e câmeras de segurança registraram a cena; após analisar as imagens, policiais deram voz de prisão ao suspeito

Balanço Geral MG

Um homem de 31 anos foi preso em Lavras, a cerca de 240 km de Belo Horizonte, no Sul de Minas, depois de agredir o carro de uma idosa de 66 anos durante uma discussão de trânsito. O marido dela, também idoso, estava no banco do passageiro.

Segundo a polícia, após a batida entre os veículos, o motorista se exaltou, deu socos e chutes no carro e ainda tirou a chave da ignição, impedindo a saída da mulher do local.

Vídeos feitos por testemunhas e câmeras de segurança da região registraram a cena. Após analisar as imagens, os policiais deram voz de prisão ao agressor.

