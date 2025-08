Homem é preso após invadir restaurante e furtar seis panelas em Belo Horizonte

Um criminoso invadiu um restaurante no bairro São Luís, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O suspeito levou seis panelas, causando um prejuízo de R$ 3.000 ao estabelecimento. O suspeito pulou a grade e a cerca elétrica e furtou os objetos em apenas dois minutos. A proprietária do restaurante registrou um boletim de ocorrência e o suspeito foi preso enquanto cometia outro crime.



