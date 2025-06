Homem é preso após matar filhote de cachorro a chutes no interior de MG

Um homem foi preso após ser flagrado agredindo um filhote de cachorro na cidade de Paracatu, a cerca de 600 km de Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais. Imagens capturadas por câmeras de segurança mostraram o momento em que o suspeito se aproximou do animal na porta de uma casa e começou a chutar, diversas vezes, o cachorro sem motivo aparente. O cachorro não resistiu aos ferimentos e morreu.



