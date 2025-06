Homem é preso após perseguição policial no Anel Rodoviário de Belo Horizonte

Um homem foi preso e outros três conseguiram fugir após perseguição policial no Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Tudo começou quando o motorista do veículo desrespeitou a ordem de parada dos militares e acelerou. Quando o motorista parou, um dos ocupantes desceu com a arma nas mãos e apontou em direção aos policiais. Junto com os suspeitos, foram apreendidos materiais como ferramentas e fiação. A suspeita é de que peças tenham sido furtadas de alguma indústria.



