Homem é preso após usar machadinha para tentar assaltar mulher em BH

Um homem foi preso em flagrante após atacar uma mulher com uma machadinha, na tarde dessa sexta-feira (06), no bairro Santa Amélia, região da Pampulha, em Belo Horizonte. O suspeito tentou, sem sucesso, assaltar uma farmácia. Em seguida, ele abordou a vítima, ferindo-a nos braços e joelho ao tentar roubar seu celular. A polícia encontrou a arma do crime com o autor. Durante o socorro, os policiais fizeram um torniquete no braço da vítima antes de encaminhá-la ao Hospital Risoleta Neves, na região norte da capital.



