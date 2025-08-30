Homem é preso em flagrante após matar sogra e atirar em companheira em Minas

Um homem foi preso em flagrante após matar a sogra e balear a companheira durante uma briga em uma comunidade rural de Divinópolis, a cerca de 120 km de Belo Horizonte. O crime aconteceu dentro da casa da família.



De acordo com a Polícia Militar, o suspeito relatou que discutiu com a mulher porque queria terminar o relacionamento e sair de casa. Ainda segundo ele, a sogra teria partido para cima com uma faca, e, para se defender, ele pegou uma pistola e atirou. Os disparos atingiram a sogra, que morreu no local, e também a companheira, que tentou proteger a mãe e foi baleada. Ela foi socorrida em estado grave.



