Homem é preso pilotando moto furtada em Brumadinho (MG)

Um homem foi preso em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, enquanto conduzia uma moto furtada. A Polícia Militar, durante patrulhamento, percebeu a motocicleta sem os retrovisores, o que chamou a atenção. O condutor tentou fugir, mas desistiu ao perceber que não conseguiria escapar. A moto tinha placa adulterada e constava como furtada no sistema policial desde janeiro. Na época, seis motocicletas foram roubadas do pátio credenciado do Detran. O suspeito afirmou ter comprado o veículo por R$ 2.500 após ver um anúncio nas redes sociais. Agora, o caso será investigado, e a polícia alerta que comprar mercadorias de furto é crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!