Homem é preso por agredir médico, injuriar guarda municipal e tentar suborno em BH

Cleisson Madureira, de 32 anos, teve prisão em flagrante convertida em preventiva após confusão em unidade de saúde

Balanço Geral MG|Do R7

Um homem de 32 anos foi preso em Belo Horizonte após confusão em uma Unidade de Pronto Atendimento. Segundo a Guarda Municipal, Cleisson Madureira da Silva chegou ao local ferido no supercílio e, durante o atendimento, ameaçou de morte o médico que o socorria.

Mesmo algemado, ele continuou agitado e discutiu com os agentes. O homem ainda cometeu injúria racial contra um guarda municipal, chamando-o de “gorila”. Na sequência, tentou subornar os agentes oferecendo telefone e dinheiro em troca da liberdade.

A Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva, levando em conta a gravidade dos crimes e o histórico do suspeito. Cleisson já havia sido condenado por roubo e cumpria pena em regime aberto. Ele agora vai responder por ameaça, desacato, resistência e injúria racial.



