Homem é preso por agredir médico, injuriar guarda municipal e tentar suborno em BH
Cleisson Madureira, de 32 anos, teve prisão em flagrante convertida em preventiva após confusão em unidade de saúde
Um homem de 32 anos foi preso em Belo Horizonte após confusão em uma Unidade de Pronto Atendimento. Segundo a Guarda Municipal, Cleisson Madureira da Silva chegou ao local ferido no supercílio e, durante o atendimento, ameaçou de morte o médico que o socorria.
Mesmo algemado, ele continuou agitado e discutiu com os agentes. O homem ainda cometeu injúria racial contra um guarda municipal, chamando-o de “gorila”. Na sequência, tentou subornar os agentes oferecendo telefone e dinheiro em troca da liberdade.
A Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva, levando em conta a gravidade dos crimes e o histórico do suspeito. Cleisson já havia sido condenado por roubo e cumpria pena em regime aberto. Ele agora vai responder por ameaça, desacato, resistência e injúria racial.
