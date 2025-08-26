Homem é preso por agredir médico, injuriar guarda municipal e tentar suborno em BH

Um homem de 32 anos foi preso em Belo Horizonte após confusão em uma Unidade de Pronto Atendimento. Segundo a Guarda Municipal, Cleisson Madureira da Silva chegou ao local ferido no supercílio e, durante o atendimento, ameaçou de morte o médico que o socorria.



Mesmo algemado, ele continuou agitado e discutiu com os agentes. O homem ainda cometeu injúria racial contra um guarda municipal, chamando-o de “gorila”. Na sequência, tentou subornar os agentes oferecendo telefone e dinheiro em troca da liberdade.



A Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva, levando em conta a gravidade dos crimes e o histórico do suspeito. Cleisson já havia sido condenado por roubo e cumpria pena em regime aberto. Ele agora vai responder por ameaça, desacato, resistência e injúria racial.







