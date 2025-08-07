Homem é rendido e agredido por clientes após roubar farmácia em Sabará (MG)

Um homem foi rendido e agredido por clientes logo após roubar R$ 250 de uma farmácia no bairro Nova Vista, na divisa entre as cidades de Sabará e Belo Horizonte. Segundo a PM, o suspeito fingiu estar armado para ameaçar duas funcionárias no fim do expediente. Na fuga, já sobre uma moto, foi rendido por um cliente. Dentro da farmácia, apanhou com um capacete e foi imobilizado por populares. A polícia chegou em seguida e o prendeu. Vídeos mostram a revolta de clientes e testemunhas no local.



