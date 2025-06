Homem é suspeito de abusar sexualmente de criança com deficiência em MG

Uma mãe denunciou seu ex-companheiro por suspeita de abuso sexual contra sua filha, de 3 anos, que possui síndrome de Down e transtorno do espectro autista. A denúncia veio à tona após a mãe descobrir mensagens entre o padrasto da menina e a babá, contendo frases de cunho sexual e ameaças.



A mãe começou a suspeitar que algo estava errado quando notou que a filha evitava contato com o padrasto e até chorava quando ele abraçava a menina. Mas achou que o homem estava apenas corrigindo ela de maneira rígida.



A situação foi reportada à delegacia da mulher, desencadeando uma investigação policial. O suspeito, preso desde abril por outra infração, ainda não foi intimado por essa denúncia. A mãe busca justiça não apenas para sua filha, mas também para outras crianças em situações semelhantes.



A Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude reforça que a denúncia é fundamental para responsabilizar os envolvidos em abusos.



