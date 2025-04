Homem é suspeito de aplicar golpes em comerciantes do bairro Castelo, em BH

Um estelionatário está aplicando um golpe em comerciantes do bairro Castelo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O suspeito chega aos estabelecimentos pedindo arrecadações em dinheiro para fazer um sopão solidário. Em troca das doações, o homem diz que o comerciante terá direito a um anúncio em um jornal do bairro. Mas, o proprietário do jornal nega envolvimento com a atitude. Até o momento, cerca de 50 lojistas já se manifestaram como vítimas do estelionatário.