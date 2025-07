Homem furta celular de paciente durante sessão de quimioterapia em hospital de BH

Uma mulher de 43 anos, em tratamento contra um câncer de mama, foi vítima de um furto dentro da Santa Casa de Belo Horizonte. O criminoso se aproximou durante uma sessão de quimioterapia, pediu o celular emprestado dizendo que precisava fazer uma ligação urgente, e fugiu com o aparelho. A vítima, sob efeito de medicação pesada, não conseguiu reagir. Imagens do circuito interno mostram o suspeito circulando pela unidade. A Santa Casa afirmou que acionou a polícia e disponibilizou as imagens para ajudar nas investigações. A Polícia Civil confirmou que apura o caso, mas até o momento ninguém foi preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!